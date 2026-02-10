27enne al gelo vaga seminudo ad Adrano la polizia lo salva | nel 2024 la denuncia di scomparsa

Un giovane di 27 anni, scomparso da febbraio, è stato trovato dalla polizia mentre camminava seminudo sotto la pioggia ad Adrano. Il ragazzo, visibilmente infreddolito, è stato portato in salvo e ora si cerca di capire cosa sia successo e dove fosse finito in questi mesi.

È stato soccorso dalla Polizia di Stato un giovane straniero di 27 anni che nei giorni scorsi è stato visto aggirarsi seminudo tra le vie del centro storico di Adrano, sotto una pioggia battente. L'intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno prestato i primi soccorsi dopo alcune segnalazioni giunte in Sala Operativa. La segnalazione e l'intervento degli agenti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando sono arrivate in Sala Operativa alcune segnalazioni riguardanti un uomo che si aggirava in condizioni precarie tra le strade del centro storico di Adrano.

