Una settimana con l’anticiclone | bel tempo sulla Bergamasca qualche nuvola innocua

Il cielo sereno sulla Bergamasca è causato dall'anticiclone che domina la regione da una settimana. La presenza di temperature miti e di qualche nuvola innocua ha portato condizioni di tempo stabile. Marco Tarantola del Centro meteo lombardo spiega che le condizioni rimarranno pressoché invariate nei prossimi giorni. Le previsioni indicano che il clima continuerà a favorire giornate soleggiate e poche precipitazioni. La situazione si mantiene stabile, anche con qualche nuvola innocua.

Un tiepido sole riscalda la provincia orobica in questa ultima settimana di febbraio. Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il campo di alta pressione di origine sub tropicale sull'Europa occidentale proteggerà per alcuni giorni anche la nostra regione dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attende pertanto un inizio di settimana caratterizzato da prevalenza di bel tempo, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola innocua e la formazione di nebbie sui settori di pianura nelle ore più fredde.