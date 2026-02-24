Una raccolta fondi per aiutare di genitori di Dj Dave come donare

Roberta e gli amici di Dj Dave hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i genitori del DJ, colpiti dalla perdita improvvisa a 54 anni. La decisione nasce dalla necessità di aiutare la famiglia a far fronte alle spese impreviste e alle difficoltà economiche. La campagna si sta diffondendo tra la comunità, che risponde con generosità. Chi desidera contribuire può trovare tutte le informazioni sul sito dedicato.

Una raccolta fondi è stata organizzata da Roberta, la compagna, e dagli amici di Davide Salvatore, più noto come Dj Dave, recentemente scomparso a 54 anni a causa di un malore improvviso. Servirà a sostenere gli anziani genitori dell'uomo, che non godono di buona salute e di cui lui era l'unico sostentamento. Di recente si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà nei confronti dei suoi familiari tra cui il concerto degli Statuto al Blah Blah, il cui incasso è stato devoluto per questa causa. Anche le attività con cui Dj Dave ha collaborato nel corso della sua carriera hanno contribuito.