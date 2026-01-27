Lorena Furlanetto c' è una raccolta fondi per aiutare la bodybuilder malata di linfoma a pagare affitto e spese mediche

Da pordenonetoday.it 27 gen 2026

Eric ha aperto una campagna su GoFundMe per aiutare Lorena Furlanetto, conosciuta come Shanna, che lotta contro un linfoma. La bodybuilder ha bisogno di soldi per pagare l’affitto e le spese mediche. L’amico chiede a chi può di contribuire, perché Lorena ha urgente bisogno di aiuto. La sua storia sta toccando molti, e ora tutti sperano in una mano tesa.

«Lorena (Shanna) ha bisogno del nostro aiuto». A lanciare l'appello su Gofundme è Eric che attraverso una raccolta fondi vuole aiutare la sua cara amica Lorena Furlanetto, conosciuta anche come Shanna.Lorena Furlanetto, sacilese, si era trasferita a Londra quando aveva 28 anni e lì era diventata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

