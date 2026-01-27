Lorena Furlanetto c' è una raccolta fondi per aiutare la bodybuilder malata di linfoma a pagare affitto e spese mediche

Eric ha aperto una campagna su GoFundMe per aiutare Lorena Furlanetto, conosciuta come Shanna, che lotta contro un linfoma. La bodybuilder ha bisogno di soldi per pagare l’affitto e le spese mediche. L’amico chiede a chi può di contribuire, perché Lorena ha urgente bisogno di aiuto. La sua storia sta toccando molti, e ora tutti sperano in una mano tesa.

«Lorena (Shanna) ha bisogno del nostro aiuto». A lanciare l'appello su Gofundme è Eric che attraverso una raccolta fondi vuole aiutare la sua cara amica Lorena Furlanetto, conosciuta anche come Shanna.Lorena Furlanetto, sacilese, si era trasferita a Londra quando aveva 28 anni e lì era diventata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Raccolta Fondi Mickey Rourke rischia lo sfratto: l'attore lancia una raccolta fondi per pagare l'affitto Mickey Rourke si trova in difficoltà economiche e ha avviato una raccolta fondi per pagare l’affitto, rischiando lo sfratto. Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto Mickey Rourke si trova di fronte a una possibile crisi abitativa a Los Angeles, con oltre 50. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Raccolta Fondi Argomenti discussi: Fiamma olimpica, l'omaggio al Vajont: protagonista il tedoforo Daniele Molmenti; Farmacie convenzionate con il sistema sanitario, Riccardi: Ruolo chiave per alleggerire i reparti in affanno; Contratti regolari e attenzione alta, l'azienda Vivai Cooperativi Rauscedo replica alla Cgil: sosteniamo la tutela dei lavoratori... Lorena Furlanetto, raccolta fondi per la bodybuilder malata di linfoma. «Qualsiasi cosa donate la aiuta a pagare affitto e spese mediche» - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.