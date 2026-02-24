Sequestrata area occupata abusivamente da un ristorante accanto alla chiesa dell' Incoronata

Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha sequestrato un’area in via Medina, vicino alla chiesa dell’Incoronata, a causa di un’occupazione abusiva da parte di un ristorante. La proprietà, una delle poche chiese di epoca angioina rimaste a Napoli, era stata occupata senza autorizzazione. L’intervento è avvenuto dopo un decreto del giudice, che ha deciso di mettere sotto sequestro l’area per tutelare il patrimonio storico. La zona rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Una dei pochi esempi di chiesa di epoca angioina a Napoli liberata da un'occupazione abusiva. Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip partenopeo, sequestrando un'area in via Medina pertinenziale alla chiesa dell'Incoronata, di proprietà del demanio culturale, oggetto di occupazione indebita da anni. Le indagini hanno appurato che l'area demaniale di interesse culturale è stata recintata senza titolo da terzi, anche mediante l'apposizione di una catena con lucchetto. Lo spazio veniva utilizzato, tra i vari scopi, anche per depositare materiali riconducibili a un limitrofo esercizio ristorativo, inibendone l'accesso alla competente Soprintendenza.