Un nuovo studio del Mitchell Institute svela che l’US Air Force dovrebbe acquistare almeno 500 nuovi caccia e bombardieri di sesta generazione. Secondo gli esperti, con questa quantità di velivoli potrebbe avere le possibilità di vincere una guerra nel Pacifico contro la Cina. La notizia mette in allarme gli analisti militari e fa discutere le strategie di difesa degli Stati Uniti.

Un recente studio del Mitchell Institute for Aerospace Studies, quotata organizzazione statunitense con sede ad Arlington (Virginia), sostiene che l’Aeronautica Militare degli Usa dovrebbe acquisire almeno altri 500 velivoli tra caccia e bombardieri di sesta generazione, ovvero molto più di quanto già pianificato, per poter prevalere in un’ipotetica guerra contro la Cina. Nel documento intitolato “Attacco strategico: mantenere la capacità dell’Aeronautica di negare risultati ai nemici”, gli esperti dell’Istituto sostengono che l’Aeronautica Militare abbia bisogno di almeno 300 caccia F-47 di nuova generazione e di almeno 200 bombardieri a bassa visibilità B-21 Raider per contrastare le forze della Repubblica Popolare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel Pacifico

Approfondimenti su Usa Cina

La Cina ha deciso di puntare sui missili furtivi YJ-18C per colpire le rotte logistiche degli Stati Uniti nel Pacifico.

Nuovi attacchi nel Pacifico orientale contro barche sospettate di traffico di droga.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Usa Cina

Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel PacificoUn rapporto del Mitchell Institute avverte: l’Aeronautica militare americana dovrebbe acquistare almeno 300 caccia di sesta generazione F-47 e oltre 200 bombardieri stealth B-21 per contrastare la ... panorama.it

Allarme ittrio: rincaro shock (+4.400%) per le tensioni Usa-Cina: impatto su chip, Difesa e tecnologie strategicheLe restrizioni cinesi sull'esportazione di ittrio causano rincari shock per le terre rare. L'impatto si avverte su chip, difesa e settori strategici, con prezzi europei dell'ossido in aumento del ... milanofinanza.it

Ministero cinese degli Esteri: diplomazia capi di Stato ha ruolo strategico insostituibile in relazioni Cina-USA Il 12 febbraio il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Lin Jian, ha presieduto una conferenza stampa di routine. In merito ai reportage dei media - facebook.com facebook

Scontro Cina-Usa sui test atomici, mentre Trump perde consenso x.com