Arezzo, 27 dicembre 2025 – Il territorio di Chiusi della Verna è sempre più cardiologicamente protetto. Un nuovo Defibrillatore Semiautomatico Esterno è stato installato nella facciata della stazione dei Carabinieri in via San Francesco, dotando così il paese di un ulteriore presidio salvavita per intervenire con tempismo e con efficienza in caso di situazioni di infarto o arresto cardiaco. Lo strumento, già mappato dalla centrale operativa del 118, è stato acquistato dallo stesso comando locale dei Carabinieri e posto a disposizione della comunità, permettendo di muovere un ulteriore passo in avanti nel garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei tanti pellegrini in movimento verso il santuario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un nuovo defibrillatore nel paese di Chiusi della Verna

