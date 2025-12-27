Un nuovo defibrillatore nel paese di Chiusi della Verna
Arezzo, 27 dicembre 2025 – Il territorio di Chiusi della Verna è sempre più cardiologicamente protetto. Un nuovo Defibrillatore Semiautomatico Esterno è stato installato nella facciata della stazione dei Carabinieri in via San Francesco, dotando così il paese di un ulteriore presidio salvavita per intervenire con tempismo e con efficienza in caso di situazioni di infarto o arresto cardiaco. Lo strumento, già mappato dalla centrale operativa del 118, è stato acquistato dallo stesso comando locale dei Carabinieri e posto a disposizione della comunità, permettendo di muovere un ulteriore passo in avanti nel garantire la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei tanti pellegrini in movimento verso il santuario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con uno spettacolo teatrale
Leggi anche: Scossa di terremoto a Chiusi della Verna, magnitudo di 2.8
Un nuovo defibrillatore nel paese di Chiusi della Verna - Arezzo, 27 dicembre 2025 – Il territorio di Chiusi della Verna è sempre più cardiologicamente protetto. lanazione.it
Ceriano – Due nuovi defibrillatori installati in paese - com) Ceriano Laghetto, 23 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi sono state completate le installazioni di due nuovi DAE, defibrillatori auto ... mi-lorenteggio.com
Un nuovo defibrillatore, Ponticella salva-vita - Il primo di cinque nuovi strumenti salvavita che troveranno collocazione in esterno anche in Piazza Trebbi, ... ilrestodelcarlino.it
Il progetto “Gussago Comune Cardioprotetto” continua a crescere. Questa mattina abbiamo ricevuto in dono un nuovo defibrillatore, che abbiamo installato all’esterno della scuola Munari in via Trieste. Un gesto di grande generosità da parte della Pro Loco Gu - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.