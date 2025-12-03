Aerospace & Defense Meetings Torino celebra la sua decima edizione: dal 2 al 4 dicembre l’Oval Lingotto ospiterà la principale business convention italiana dedicata al comparto aerospazio, riunendo la comunità internazionale del settore e proponendo un ricco calendario di conferenze, workshop e incontri B2B. Per tre giorni Torino e il Piemonte diventeranno il punto di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Una filiera da 8 miliardi: il Piemonte che vola nell’aerospazio