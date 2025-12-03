Una filiera da 8 miliardi | il Piemonte che vola nell’aerospazio

Aerospace & Defense Meetings Torino celebra la sua decima edizione: dal 2 al 4 dicembre l’Oval Lingotto ospiterà la principale business convention italiana dedicata al comparto aerospazio, riunendo la comunità internazionale del settore e proponendo un ricco calendario di conferenze, workshop e incontri B2B. Per tre giorni Torino e il Piemonte diventeranno il punto di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

filiera 8 miliardi piemonteUn comparto da 8 miliardi e 35mila addetti: l’aerospazio traina il nuovo Piemonte industriale - Taglio del nastro per la decima edizione di Aerospace & Defense Meetings a Torino: tre giorni di conferenze, workshop e incontri B2B con i principali attori internazionali del settore Il Piemonte al c ... Si legge su msn.com

