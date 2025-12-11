tabernulae trail il ritorno della gara nel cuore del chianti

Il Tabernulae Trail torna nel cuore del Chianti Tavarnelle Val di Pesa, offrendo agli appassionati di corsa in natura un’esperienza unica tra paesaggi storici e terreni impegnativi. La gara, di 20 km con 650 metri di dislivello positivo, si svolgerà l’11 dicembre 2025, coinvolgendo i partecipanti in un percorso ricco di storia e natura.

Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), 11 dicembre 2025 – Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dei sentieri veri, quelli che mettono alla prova il fiato, le gambe e l’anima del podista: il Tabernulae Trail, un viaggio di 20 km e 650 metri di dislivello positivo immerso nelle terre che furono crocevia di mercanti, pellegrini e viandanti lungo l’antica Cassia romana. Il nome stesso della gara affonda le radici nella storia: “Tabernulae”, infatti, richiama le antiche stazioni di posta che punteggiavano la via Cassia, luogo di ristoro e protezione per chi si muoveva tra Firenze e Siena. Una memoria antica che oggi rivive nella forma moderna di un trail che unisce sport, cultura e paesaggio in un’unica esperienza potente. 🔗 Leggi su Lanazione.it