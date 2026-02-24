Una delle forze del Made in Italy | Standard europei da seguire

Il rispetto degli standard europei ha rafforzato la posizione dell’industria dell’imballaggio, un settore che sostiene il Made in Italy. La crescente domanda di prodotti di qualità ha portato le imprese a investire in tecnologie avanzate e a migliorare i processi produttivi. Un esempio concreto è l’introduzione di nuove certificazioni che garantiscono sicurezza e sostenibilità. Questo cambiamento favorisce la competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali.

© Quotidiano.net - Una delle forze del Made in Italy: "Standard europei da seguire"

L’industria dell’imballaggio non è solo un comparto tecnico, ma rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’industria manifatturiera italiana. Come sottolineato da Alessandra Fazio, presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, il settore vanta un valore economico imponente che sfiora i 38 miliardi di euro. Questa forza si traduce in una ricaduta occupazionale vastissima, contando oltre centodieci mila addetti, e si distingue nel panorama globale per una spiccata e costante vocazione all’innovazione. Si parla di una filiera strategica che accompagna tutte le principali industrie nazionali. Settori vitali che vanno dall’alimentare al farmaceutico dipendono direttamente dalle soluzioni di imballaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Simbolo del made in Italy. Meloni: l'Italia perde una leggendaAddio a Valentino Garavani, icona del made in Italy e figura fondamentale nel mondo della moda. Milano-Cortina, una mostra celebra i Giochi del Made in ItalyUna mostra a Milano-Cortina evidenzia il rapporto tra sport e industria italiana, in occasione dei Giochi invernali. Geopolítica Mundial - A Crise dos Estados Unidos e a Ascensão dos BRICS | Maria da Conceição Tavares Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Armi: nuove norme e integrazioni per Forze dell'Ordine e civili; DDL riforma Difesa: presentato al Ministro il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate; Revisione della Difesa. Cosa aspettarsi dal piano Crosetto?; IL FUTURO DEL RIARMO - ISPI. L’impegno delle forze dell’ordine : Spesso la gravità di certi segnali non viene percepita in tempoPurtroppo nella maggioranza dei casi l’autore della violenza non bussa... ha già le chiavi di casa. Cosa fare per riconoscere i campanelli di allarme? Particolare attenzione deve essere dedicata ai ... ilrestodelcarlino.it Controlli e arresti nel Leccese: carabinieri in azione tra furti e controlli antimafiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Controlli e arresti nel Leccese: carabinieri in azione tra furti e controlli antimafia ... tg24.sky.it Stellantis e Volkswagen uniscono le forze per lanciare un appello urgente all’Unione Europea: servono etichette "Made in Europe" sui veicoli e #incentivi nazionali @follower - facebook.com facebook Breaking: Juventus have made a bid to Marco Carnesecchi to Atalanta. They have offered Michele Di Gregorio plus cash to complete a deal. — @calciomercatoit x.com