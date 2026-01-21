milano cortina una mostra celebra i giochi del made in italy

Una mostra a Milano-Cortina evidenzia il rapporto tra sport e industria italiana, in occasione dei Giochi invernali. L’evento include anche l’esposizione di francobolli dedicati alle Olimpiadi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un’occasione per conoscere il legame tra eccellenza sportiva e produzione nazionale, in un contesto che celebra l’identità e il patrimonio italiano.

AGI - L'inaugurazione di una mostra che racconta il legame tra sport e industria italiana. Poi la scoperta dei francobolli dedicati ai Giochi olimpici invernali: anche nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy scatta il conto alla rovescia per Milano Cortina. Mancano 16 giorni all’inizio dei Giochi e a Palazzo Piacentini è stata inaugurata questa mattina l’esposizione “ Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy ”. Urso, binomio indissolubile tra sport e industria italiana . “I Giochi di Milano Cortina 2026 racconteranno al mondo il binomio indissolubile tra sport e industria italiana, tratto distintivo del nostro Made in Italy che unisce territori e imprese nel segno dell’ innovazione e dell’ eccellenza ”, spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso presente all’evento. 🔗 Leggi su Agi.it

MILANO CORTINA 2026: LA FIAMMA OLIMPICA PASSA PER SIRACUSA E L’ORTEA PALACE LA CELEBRA CON UNA MOSTRA DI CIMELI DI CORTINA 1956 – ROMA 1960 E TORINO 2006Il passaggio della fiaccola olimpica a Siracusa sarà celebrato con una mostra presso l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection.

