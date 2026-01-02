La rivincita del fagotto | dai bar perugini alla conquista dei palati italiani
Il fagotto, un piatto tradizionale costituito da prosciutto cotto, frittata e maionese, rappresenta un’autentica identità culinaria. Dalle origini nei bar di Perugia, questo alimento semplice e versatile ha accompagnato momenti di convivialità e routine quotidiana. Ora, con una rinnovata attenzione, il fagotto si prepara a conquistare i palati italiani, affermandosi come simbolo di tradizione e gusto autentico.
Un cibo identitario. Come la torta al testo. Potrebbe diventarlo, non si sa mai. Il fagotto, prosciutto cotto e frittata, maionese, è ed è stato un rito delle colazioni all’alba dopo una serata, della merenda a ricreazione a scuola. Una tradizione proprio di Perugia e della sua provincia. Una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
