La rivincita del fagotto | dai bar perugini alla conquista dei palati italiani

Il fagotto, un piatto tradizionale costituito da prosciutto cotto, frittata e maionese, rappresenta un’autentica identità culinaria. Dalle origini nei bar di Perugia, questo alimento semplice e versatile ha accompagnato momenti di convivialità e routine quotidiana. Ora, con una rinnovata attenzione, il fagotto si prepara a conquistare i palati italiani, affermandosi come simbolo di tradizione e gusto autentico.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.