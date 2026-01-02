Un cibo identitario. Come la torta al testo. Potrebbe diventarlo, non si sa mai. Il fagotto, prosciutto cotto e frittata, maionese, è ed è stato un rito delle colazioni all’alba dopo una serata, della merenda a ricreazione a scuola. Una tradizione proprio di Perugia e della sua provincia. Una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Eccellenze umbre | La rivincita del fagotto: dai bar perugini alla conquista dei palati italiani

Leggi anche: La rivincita del fagotto: dai bar perugini alla conquista dei palati italiani

Leggi anche: ECCELLENZE UMBRE ! Il premio internazionale Archiproducts Design Award alla Elcom System di Todi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pranzo speciale in Umbria! Chef a domicilio @roberto_ailenei_ @giacomopochini che creano piatti gourmet ispirati alle eccellenze umbre… un’esperienza che vi farà innamorare! Tra entrèe, antipasti, primo, secondo e dolce, potete scegliere menù ed e - facebook.com facebook