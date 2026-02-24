Un Posto al Sole anticipazioni 25 febbraio | Ferri scopre la verità sull' incidente

Ferri scopre la verità sull’incidente, spinto da una testimonianza inattesa. La causa di questa rivelazione risiede in un dettaglio nascosto tra le carte, che cambia tutto. La scena si svolge tra tensioni e sussurri inaspettati, mentre si cerca di ricostruire l’accaduto. La scoperta mette in discussione le convinzioni di Ferri e apre nuove domande. La puntata si conclude con un colpo di scena che lascia tutti col fiato sospeso.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre È ancora il Festival di Sanremo a tenere banco, in casa di Guido e Mariella: con l'evento televisivo in corso infatti, anche i protagonisti di Un Posto al Sole non possono che seguire Sanremo. Nell' episodio di mercoledì 25 febbraio, gli inquilini di Palazzo Palladini affronteranno nuove sfide: Roberto Ferri scoprirà qualcosa di molto importante sul giorno dell'incidente, mentre Michele farà i conti con il ruolo di direttore di Radio Golfo 99. Il ritorno di Ornella invece, non è bastato per risolvere i problemi con Raffaele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Un Posto Al Sole Anticipazioni Marzo: Roberto Ferri sconvolto dall’incidente di Greta!

Un Posto al Sole, anticipazioni 2 febbraio: Rosa e Damiano ancora in crisi, Michele affronta FerriQuesta sera andrà in onda una nuova puntata di

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele trema; Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026.

Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorn ... sorrisi.com

Un posto al sole : perché con il personaggio di Whoopi Goldberg si poteva fare di piùCon il personaggio di Eleonor Price gli sceneggiatori della soap opera di Rai3 si sono dimostrati fin troppo prudenti. Ed è un peccato ... vanityfair.it

Le prossime puntate di Un Posto al Sole - facebook.com facebook