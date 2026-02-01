Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova settimana su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Quest'anno la serie compie trent'anni e per l'occasione, ha inserito il personaggio di Elonor Price per alcuni episodi speciali: si tratta di una ricca americana arrivata a Napoli per acquistare uno yacht ai Cantieri. Nell' episodio di lunedì 2 febbraio troveremo Rosa e Damiano in crisi, mentre Michele deciderà di parlare con Ferri riguardo la radio. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 2 febbraio: Rosa e Damiano ancora in crisi, Michele affronta Ferri

Approfondimenti su Un Posto al Sole

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Un Posto al Sole

Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: a Palazzo Palladini arriva Eleonor; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 febbraio 2026.

Un posto al sole arruola un’altra star, arriva Nunzia Schiano: cosa farà con Whoopi GoldbergNel cast di Un posto al sole entra Nunzia Schiano, stella di Un commissario Ricciardi e di tante altre serie Tv di successo: ecco il suo ruolo nella trama della soap di Rai 3. libero.it

Un posto al sole: Raffaele nei guai per colpa di WhoopiLe trame di UPAS per la settimana dal 2 al 6 febbraio: il portiere accetta un incarico ad alta tensione. Nuovo personaggio al Vulcano (e sono subito guai). libero.it

Un Posto al Sole, La Preside, Gomorra, il teatro. L'attrice napoletana si racconta - facebook.com facebook