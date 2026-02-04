Sicurezza rafforzata a Malpensa | piano strategico per garantire flussi sicuri in cielo e in strada durante le Olimpiadi

A Malpensa, le autorità hanno deciso di bloccare tutti i voli privati e i droni dall’ora di oggi fino a sabato sera. L’obiettivo è garantire la sicurezza durante le Olimpiadi. Dalle 16 di oggi, nessun velivolo non commerciale potrà sorvolare l’aeroporto e le aree vicine. La decisione è arrivata dopo un piano strategico che prevede misure di sicurezza più stringenti. Si tratta di un intervento temporaneo, ma che cambierà il traffico aereo nella zona per alcuni giorni.

Il cielo sopra Malpensa si è chiuso. Non per pioggia, non per temporali, ma per ordine. A partire dalle 16 di oggi, 4 febbraio, e fino alle 22 di sabato 7 febbraio, nessun aereo privato, nessun drone potrà volare sopra l’aeroporto di Milano Malpensa e nelle zone limitrofe. È un’operazione senza precedenti: non si tratta di una misura temporanea, ma di un blocco strategico, deciso per proteggere l’arrivo dei capi di Stato che, nei prossimi giorni, affolleranno l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il centro del mondo, per una settimana, si sposterà qui, a pochi chilometri da Gallarate, dove l’aria è già tesa, le strade sono sotto controllo, e ogni metro quadrato è monitorato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Malpensa Aeroporto

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi invernali con misure di sicurezza più stringenti.

Ultime notizie su Malpensa Aeroporto

