"La squadra di giunta deve essere rafforzata sulla sicurezza. Avrei voluto risolvere per questi giorni ma siamo andati lunghi col bilancio, quindi risolveremo senz'altro al ritorno dalle vacanze". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione del tradizionale brindisi natalizio con la stampa parlando del rimpasto di giunta dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi. Sala ha ricordato di aver assunto la delega alla sicurezza perche' "gravava su Granelli l'ombra del rinvio a giudizio", per l'indagine su alcuni incidenti mortali sulle piste ciclabili milanesi, "ma non credo sia saggio che il sindaco tenga la delega fino a fine mandato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, finalmente ci arriva anche Sala: "Adesso la giunta deve essere rafforzata sulla sicurezza"

Autore: Clara Mennella.

