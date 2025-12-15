Polizia in corsia al ' Ruggi' | visita ai piccoli pazienti oncologici

Una delegazione della Polizia di Stato, guidata dal Questore e accompagnata da un'unità cinofila, ha visitato questa mattina i reparti di Pediatria Oncologica e Chirurgia dell'Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, portando vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti.

© Salernotoday.it - Polizia in corsia al 'Ruggi': visita ai piccoli pazienti oncologici Una delegazione della Polizia di Stato, guidata dal Questore e accompagnata da un'unità cinofila, ha fatto visita questa mattina ai reparti di Pediatria Oncologica e Chirurgia dell'Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. L'iniziativa è stata organizzata per portare un.

