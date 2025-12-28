**Ucraina | Cremlino ' Trump sentirà Putin di nuovo dopo l' incontro con Zelensky' **

Il 28 dicembre, il Cremlino ha riferito che Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica amichevole prima dell'incontro tra Trump e il presidente ucraino Zelensky in Florida. Secondo le dichiarazioni, i due leader si sentiranno nuovamente dopo l'incontro. Questa comunicazione evidenzia i contatti ancora attivi tra Russia e Stati Uniti in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Mosca, 28 dic. (Adnkronos) - Il leader russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump hanno avuto una telefonata "amichevole" prima dell'incontro di Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Florida e si sentiranno di nuovo dopo la conclusione. Lo ha riferito il Cremlino. "L'intera conversazione si è svolta in un clima amichevole", ha dichiarato ai giornalisti il??consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. "Hanno concordato di parlare di nuovo al telefono dopo l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e Zelensky". 🔗 Leggi su Iltempo.it

