Trump-Putin | Cremlino conferma telefonata molto produttiva prima dell’incontro con Zelensky a Mar-a-Lago

Il Cremlino ha annunciato una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, definita dal rappresentante russo Kirill Dmitriev come “buona e molto produttiva”. Questo colloquio è avvenuto prima dell'incontro previsto con Zelensky a Mar-a-Lago, segnando un momento di dialogo tra le due potenze. La comunicazione rappresenta un elemento importante nelle dinamiche diplomatiche internazionali, evidenziando l’approccio di Mosca e Washington in un contesto di crescente tensione globale.

Il Cremlino ha confermato il colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, definito dallo stesso inviato russo negli Usa, Kirill Dmitriev, “buono e molto produttivo”. La telefonata è avvenuta poche ore prima dell’incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. “Ho appena avuto una telefonata costruttiva con Vladimir Putin”, ha scritto Trump sul suo social Truth poco prima del faccia a faccia con Zelensky, che si terrà nella sala da pranzo principale della tenuta statunitense e al quale la stampa è stata invitata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump-Putin: Cremlino conferma “telefonata molto produttiva” prima dell’incontro con Zelensky a Mar-a-Lago Leggi anche: Trump e Putin verso l’incontro a Budapest: “Telefonata positiva e produttiva, “. Pronto vertice con Zelensky Leggi anche: Conclusa la telefonata tra Trump e Putin: «Molto produttiva, ci incontreremo a Budapest». L’accelerata sulla guerra in Ucraina prima del faccia a faccia con Zelensky La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cremlino: “Zelensky inadeguato per chiudere la guerra”; Putin scarica tutte le colpe su Kiev e conferma gli obiettivi; Inviati Usa e Ucraina: a Miami colloqui costruttivi e produttivi. Putin pronto al dialogo con Macron - Presidente slovacco: l'Occidente riprenderà i rapporti con Mosca dopo la guerra; Guerra Ucraina-Russia, news del 18 dicembre. Fonti Ue: “Budapest favorevole al debito congiunto per Kiev”. Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky: «Telefonata molto produttiva». Mosca conferma - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmattino.it

