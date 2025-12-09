Scontro frontale tra auto e bus con studenti in Friuli Venezia Giulia | il conducente della vettura perde la vita diversi ragazzi rimangono feriti

Un grave incidente stradale si è verificato martedì 9 dicembre 2025 sulla SR464 a Maniago, in provincia di Pordenone, coinvolgendo un'auto e un bus con studenti a bordo. L'impatto frontale ha causato la morte del conducente dell'auto e il ferimento di diversi giovani, generando grande preoccupazione nella comunità locale.

