Zibido San Giacomo terribile scontro frontale nella notte | un uomo perde la vita quattro donne ferite

L'incidente avvenuto nelle prime ore del mattino. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre un grave incidente stradale ha sconvolto la quiete di Zibido San Giacomo, piccolo comune alle porte di Milano. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 55 anni, mentre quattro donne sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. La dinamica dello scontro. Secondo le informazioni fornite dall' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il sinistro si sarebbe verificato intorno all'1:00. I soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente alle 00:34, mobilitando quattro ambulanze e due automediche in codice rosso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e ai Vigili del Fuoco di Milano.

