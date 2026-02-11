Olimpiadi Milano Cortina sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina | indaga l'antiterrorismo

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata. Sette cavi della centralina sono stati incendiati, bloccando il traffico sulla tratta. Le forze dell’ordine indagano, sospettando un episodio di natura dolosa legato alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

Nella notte sarebbe stata sabotata la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano all'altezza di Lecco. Sette cavi della centralina avrebbero preso fuoco. Non si sono registrati danni a mezzi e persone.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo

La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.

Milano Cortina, sabotata linea ferroviaria: indaga l’antiterrorismo

Questa notte, un atto di sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Milano-Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; L'ombra del sabotaggio sulle Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari: traffico treni in tilt; Pista da bob di Cortina, cavi invertiti: ipotesi sabotaggio sul gruppo elettrogeno allo sliding center; Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo.

olimpiadi milano cortina sabotaggioMilano-Cortina, sabotata linea per la Valtellina: a fuoco sette cavi nella notte, nessuna conseguenzaSulle Olimpiadi di Milano-Cortina ancora l'ombra dei sabotaggi. Dopo i cavi tagliati vicino Bologna e l'ordigno trovato a Pesaro, ad essere stata presa di mira è stata la ... ilmattino.it

olimpiadi milano cortina sabotaggioLecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioBlitz notturno sulla Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina sede di gara dei Giochi. Nessuna rivendicazione ma nessun dubbio sull’origine dolosa del danneggiamento, indaga la Dda ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.