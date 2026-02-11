Olimpiadi Milano Cortina sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina | indaga l'antiterrorismo

Nella notte, la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata. Sette cavi della centralina sono stati incendiati, bloccando il traffico sulla tratta. Le forze dell’ordine indagano, sospettando un episodio di natura dolosa legato alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

Nella notte sarebbe stata sabotata la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano all'altezza di Lecco. Sette cavi della centralina avrebbero preso fuoco. Non si sono registrati danni a mezzi e persone.

