Lecco sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi | bruciati i cavi della centralina di scambio

Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano. Sono stati bruciati i cavi della centralina di scambio, interrompendo il traffico sulla tratta. La polizia indaga per capire chi sia stato e cosa abbia spinto a questo gesto. La linea collega Lecco alla Valtellina e permette di arrivare a Bormio e Livigno, le sedi delle gare olimpiche. La situazione crea ulteriori tensioni in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Abbadia Lariana (Lecco), 11 febbraio 2026 – Nuovo sabotaggio ferroviar i o: ad essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi di Milano Cortina. A fuoco 7 cavi. La scorsa notte, verso le 2, quindi quando non c'erano treni in circolazione, ignoti hanno colpito la linea ferroviaria nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte di Lecco. Sette cavi di una centralina di scambio sono andati a fuoco: ne sono stati danneggiati 64 centimetri. Un episodio doloso, stando a quanto finora accertato, anche se non ci sono state conseguenze per il traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambio Approfondimenti su Lecco Olimpiadi Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralina Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano. Abbadia Lariana (LC), sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano, dati alle fiamme 7 cavi di centralina di scambio con molotov Questa mattina, in pieno giorno, ignoti hanno dato fuoco a sette cavi di una centralina sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, tra Abbadia Lariana e Bormio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecco Olimpiadi Argomenti discussi: Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Mattinata da incubo sulla linea ferroviaria adriatica per un possibile sabotaggio: disagi anche a Pescara; Atto di sabotaggio, giornata da incubo sui binari: cavi tranciati, un incendio doloso e treni nel caos; Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea Adriatica e ritardi fino a 90 minuti: Azione di sabotaggio - FoggiaToday. Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioBlitz notturno sulla Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina sede di gara dei Giochi. Nessuna rivendicazione ma nessun dubbio sull’origine dolosa del danneggiamento, indaga la Dda ... ilgiorno.it Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano (che porta a Bormio e Livigno): a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralinaL'incendio alle 2 di notte ad Abbadia Lariana. La polizia ha trovato i resti di una bottiglia infiammabile. Per gli inquirenti sono state utilizzate le stesse tecniche del sabotaggio delle linee ferro ... milano.corriere.it Corriere della Sera. . Un altro sabotaggio. Questa volta si tratta di un attentato incendiario alla linea della ferrovia Lecco-Tirano che porta fino a Bormio e Livigno, località sciistiche al centro delle gare delle Olimpiadi invernali. Intorno alle 2 di notte, nei pressi d - facebook.com facebook

