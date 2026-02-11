Lecco sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi | bruciati i cavi della centralina di scambio

Da ilgiorno.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano. Sono stati bruciati i cavi della centralina di scambio, interrompendo il traffico sulla tratta. La polizia indaga per capire chi sia stato e cosa abbia spinto a questo gesto. La linea collega Lecco alla Valtellina e permette di arrivare a Bormio e Livigno, le sedi delle gare olimpiche. La situazione crea ulteriori tensioni in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Abbadia Lariana (Lecco), 11 febbraio 2026 – Nuovo sabotaggio ferroviar i o: ad essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi di Milano Cortina. A fuoco 7 cavi. La scorsa notte, verso le 2, quindi quando non c'erano treni in circolazione, ignoti hanno colpito la linea ferroviaria nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte di Lecco. Sette cavi di una centralina di scambio sono andati a fuoco: ne sono stati danneggiati 64 centimetri. Un episodio doloso, stando a quanto finora accertato, anche se non ci sono state conseguenze per il traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lecco sabotaggio sulla linea ferroviaria delle olimpiadi bruciati i cavi della centralina di scambio

© Ilgiorno.it - Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambio

Approfondimenti su Lecco Olimpiadi

Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralina

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Abbadia Lariana (LC), sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano, dati alle fiamme 7 cavi di centralina di scambio con molotov

Questa mattina, in pieno giorno, ignoti hanno dato fuoco a sette cavi di una centralina sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, tra Abbadia Lariana e Bormio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecco Olimpiadi

Argomenti discussi: Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Mattinata da incubo sulla linea ferroviaria adriatica per un possibile sabotaggio: disagi anche a Pescara; Atto di sabotaggio, giornata da incubo sui binari: cavi tranciati, un incendio doloso e treni nel caos; Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea Adriatica e ritardi fino a 90 minuti: Azione di sabotaggio - FoggiaToday.

lecco sabotaggio sulla lineaLecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioBlitz notturno sulla Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina sede di gara dei Giochi. Nessuna rivendicazione ma nessun dubbio sull’origine dolosa del danneggiamento, indaga la Dda ... ilgiorno.it

lecco sabotaggio sulla lineaOlimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano (che porta a Bormio e Livigno): a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralinaL'incendio alle 2 di notte ad Abbadia Lariana. La polizia ha trovato i resti di una bottiglia infiammabile. Per gli inquirenti sono state utilizzate le stesse tecniche del sabotaggio delle linee ferro ... milano.corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.