Morto sul lavoro nel Milanese | operaio schiacciato da un macchinario

Un operaio di 37 anni ha perso la vita venerdì pomeriggio a Bernate Ticino, nel Milanese, dopo essere stato schiacciato da un macchinario durante il turno di lavoro. L’incidente si è verificato in un’azienda del settore metalmeccanico, dove l’uomo stava eseguendo operazioni di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Questa venerdì pomeriggio, 20 febbraio, un grave incidente sul lavoro ha stroncato la vita di un operaio di 37 anni a Bernate Ticino, nel milanese. Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 17 all'interno dell'azienda Mondo Sd, attiva nella produzione e lavorazione di materie plastiche. Secondo quanto emerso, l'uomo è stato schiacciato da un macchinario mentre svolgeva la sua attività. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con ambulanza, automedica e un elicottero del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

