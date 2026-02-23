Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore | morto 24enne

Un giovane di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore. La causa è ancora da chiarire, ma sembra che l’incidente sia avvenuto mentre operava in un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità avviano le indagini.

Tragedia questa mattina, lunedì 23 febbraio, a Nocera Inferiore, dove un giovane di 24 anni A. C, originario di Sarno, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il drammatico episodio si è verificato in un’azienda di trasporti e logistica di via Fiano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nel piazzale della ditta quando sarebbe stato investito da un camion in fase di retromarcia. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Sarno e Nocera Inferiore, dove la vittima era conosciuta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Una tragedia, arrivata poco dopo le 10,00 di oggi a Nocera Inferiore, località Fiano. Un operaio di 24 anni, originario della vicina Sarno, ha perso la vita nel piazzale di un'attività dedita a trasporti e logistica.