Ultimo sondaggio Referendum Giustizia il No è davanti al Sì di 6 punti | situazione ribaltata in 4 mesi

Un nuovo sondaggio realizzato dall’istituto Ixè sul Referendum sulla Giustizia per la riforma del Csm dà in chiaro vantaggio il “no”. Il risultato è rilevante perché si tratta di una delle prime indagini statistiche in cui il margine di errore tra i due risultati non si accavalla. In nessuna delle situazioni prospettate da questo sondaggio, il “sì” ha possibilità di vincere. Il nuovo sondaggio sul Referendum L’istituto Ixè ha pubblicato un sondaggio sulle intenzioni di voto al Referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale del Consiglio superiore della magistratura. Il risultato dell’indagine, condotta su un campione statistico di 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%.

Referendum giustizia, il sondaggio Ixè a un mese dal voto: “Vantaggio di sei punti”Il sondaggio Ixè rivela che, a un mese dal voto sul referendum sulla riforma Nordio, il sì ha un vantaggio di sei punti percentuali.

Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Referendum, sondaggio Ixè: il No avanti di sei punti. E la fiducia nei magistrati è il quadruplo di quella nei partiti; Referendum sulla giustizia, arriva il sorpasso del no: secondo l'ultimo sondaggio Ixè, il sì sarebbe indietro di sei punti; Referendum riforma giustizia, sondaggio e voto con segnali di rimonta.

Sondaggi referendum Giustizia: una panoramica su tutti gli istituti demoscopiciDa Termometro Politico, vi facciamo una panoramica sulla situazione su tutti i sondaggi relativi al referendum sulla Giustizia. termometropolitico.it

Giustizia: è uscito un nuovo sondaggio sul referendumLa rilevazione dell’istituto Ixè dà il No in vantaggio, con l’affluenza che si assesta al 46%. Nei giorni scorsi altri sondaggi davano un sostanziale testa a testa ... quotidiano.net

Referendum giustizia, l’Unical diventa agorà del confronto pubblico: L’Università della Calabria si conferma spazio di confronto e partecipazione democratica ospitando un ciclo di incontri dedicati al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in... - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, Nordio: “Abbiamo tutti esagerato nei toni” x.com