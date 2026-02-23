Referendum giustizia il sondaggio Ixè a un mese dal voto | Vantaggio di sei punti

Il sondaggio Ixè rivela che, a un mese dal voto sul referendum sulla riforma Nordio, il sì ha un vantaggio di sei punti percentuali. La causa di questa differenza si deve alla crescente attenzione degli elettori sulle modifiche proposte al sistema giudiziario. Molti cittadini si informano sulle conseguenze delle nuove norme e le opinioni si dividono. Le intenzioni di voto restano fluide mentre si avvicina la data decisiva.

A meno di un mese dal referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio, il clima politico cambia sensibilmente. L’ultimo sondaggio dell’Ixè, attraverso l’Osservatorio politico nazionale fondato da Roberto Weber, registra il vantaggio più ampio finora dei contrari rispetto ai favorevoli. Un dato che segna una svolta rispetto al “pareggio tecnico” stimato a fine gennaio e che ribalta completamente lo scenario fotografato solo pochi mesi fa. Secondo la rilevazione, il No si colloca in una forchetta compresa tra il 51,3% e il 54,3%, mentre il Sì oscilla tra il 45,7% e il 48,7%. La media del distacco è di circa sei punti, con un margine che può variare da un minimo di 2,5 a un massimo di 9,5 punti percentuali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Referendum Giustizia, nei sondaggi a un mese dal voto il Sì ancora in vantaggio ma il No avanzaA un mese dal voto sulla riforma della Giustizia, i sondaggi mostrano che il Sì guida ancora, ma il No cresce in popolarità.

Referendum, sondaggio Ixé: il No avanti di sei punti. E la fiducia nei magistrati è il quadruplo di quella nei partitiIl sondaggio Ixé mostra che il No supera il Sì di sei punti, con rispettivamente il 53% contro il 47%.

Referendum giustizia, Mieli: "Voterò sì"

