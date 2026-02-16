Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE | le parole

Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, spiegando le sue strategie prima della partita tra Galatasaray e Juventus. L’allenatore toscano si è soffermato sull’importanza di mantenere alta l’attenzione e ha sottolineato come la squadra abbia lavorato duramente in vista di questa sfida decisiva per l’ingresso in Champions League. La partita si giocherà domani sera allo stadio Türk Telekom, davanti a migliaia di tifosi turchi, e Spalletti ha avvertito i suoi di non sottovalutare l’avversario.

