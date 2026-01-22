Groenlandia Meloni non sarà in aula prima del Consiglio Ue

Giorgia Meloni non sarà presente in aula domani al Senato, come richiesto dai gruppi di opposizione, per riferire sul Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. La convocazione del vertice è legata alle tensioni tra Stati Uniti e Europa sulla Groenlandia e sui dazi commerciali. La decisione rientra nell’ambito delle attività istituzionali del governo e delle relazioni internazionali italiane.

La premier Giorgia Meloni ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non interverrà al Senato domani, come avevano chiesto in aula i gruppi di opposizione Pd, M5S, Iv e Avs, per riferire sul Consiglio europeo straordinario in programma oggi a Bruxelles convocato in seguito al nuovo scontro con gli Stati Uniti sul tema della Groenlandia e dei dazi commerciali. Lo ha annunciato in aula, a palazzo Madama, il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Avendo avuto una breve interlocuzione, è normale – ha detto – che quando si tratta di un incontro straordinario come quello a cui si appresta, non è mai successo che vi sia la presenza del presidente del Consiglio in aula”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Ue: Avs-M5s-Pd, 'Meloni in aula prima del Consiglio, serve mandato chiaro'Avs, M5s e Pd hanno presentato in aula la richiesta di incontrare la premier Giorgia Meloni prima del Consiglio Ue dedicato alla Groenlandia, previsto per giovedì 22.

