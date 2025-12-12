Parlamento | in agenda Meloni in aula sul Consiglio Ue Giorgetti su Mps**

La prossima settimana in Parlamento sarà al centro le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue e l'informativa del ministro Giancarlo Giorgetti su Mps, facendo emergere temi di grande rilevanza per l'agenda politica nazionale e internazionale.

Roma, 12 dic (Adnkronos) - Le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue e l'informativa del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti su Mps tengono banco la prossima settimana in Parlamento. Alla Camera si riprende lunedì 15 dicembre alle 13 con la discussione generale dei provvedimenti all'esame con votazioni da martedì alle 14, a partire dal Dl sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro approvato dal Senato e in scadenza il 30 dicembre. Mercoledì 17 alle 11,30 all'Odg dell'aula ci sono le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025, previste quattro ore e mezza di durata. Iltempo.it

