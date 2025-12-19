Ue accordo per l’Ucraina | prestito di 90 miliardi a Kiev
L’Europa si unisce al sostegno dell’Ucraina con un imponente accordo: 90 miliardi di euro per il triennio 2026-27. Il Consiglio Europeo ha infatti approvato questa importante decisione, rafforzando l’impegno della comunità internazionale nel supportare Kiev in un momento cruciale. Un gesto significativo che sottolinea la determinazione dell’Unione nel favorire stabilità, sviluppo e sicurezza nella regione.
(Adnkronos) – Novanta miliardi di euro per l'Ucraina dall'Ue. Il Consiglio Europeo ha raggiunto "un accordo", approvando la "decisione di fornire 90 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina per il 2026-27. Abbiamo preso un impegno, lo abbiamo rispettato", annuncia il presidente Antonio Costa, via social. Il pacchetto finanziario per l'Ucraina "è stato finalizzato. Come avevo
