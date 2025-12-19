Ue accordo per l’Ucraina | prestito di 90 miliardi a Kiev

L’Europa si unisce al sostegno dell’Ucraina con un imponente accordo: 90 miliardi di euro per il triennio 2026-27. Il Consiglio Europeo ha infatti approvato questa importante decisione, rafforzando l’impegno della comunità internazionale nel supportare Kiev in un momento cruciale. Un gesto significativo che sottolinea la determinazione dell’Unione nel favorire stabilità, sviluppo e sicurezza nella regione.

***Bce: rifiuta sostegno a prestito Ue da 140 mld all'Ucraina con beni russi congelati (FT) - La Banca centrale europea non intende sostenere il piano Ue per un prestito di riparazione" da 140 miliardi all'Ucraina basato sui beni russi congelati. ilsole24ore.com

La Commissione Ue preme per un prestito da 140 miliardi all’Ucraina finanziato con beni russi congelati. Euroclear avverte dei rischi - I piani dell'Ue di utilizzare i beni russi congelati per aiutare l'Ucraina hanno suscitato l'allarme sul fatto che la mossa produrrebbe problemi legali e di mercato La Commissione europea è sotto ... it.euronews.com

Non si sa se e quando, nella notte o domani, i 27 leader europei troveranno un accordo su come prestare all’Ucraina inizialmente 90 miliardi di euro per il 2026 e il 2027 - facebook.com facebook

Il #Cremlino: pronti a valutare i cambiamenti all’accordo di pace #Ucraina x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.