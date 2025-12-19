Ucraina accordo Ue su prestito a Kiev da 90 miliardi
L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per un prestito da 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. Per la prima volta droni di Kiev hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. In serata il discorso alla nazione del presidente Vladimir Putin. Servizio di Vito D’Ettorre e Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Accordo Ue: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Putin: “Dire che la Russia attaccherà l'Europa è un'assurdità”. Gli asset? “Una rapina” - L’intesa è stata raggiunta nella notte dal Consiglio europeo riunito a Bruxelles. quotidiano.net
Ucraina, salta il prestito con gli asset russi. L’Ue sceglie il debito comune per finanziare Kiev - L’Ue vira sul debito comune con una modifica alle norme sul bilancio e con il meccanismo della cooperazione rafforzata ... milanofinanza.it
Eurobond per l'Ucraina, gli asset russi restano nell'Ue - Il Consiglio Europeo si è concluso nella notte con un accordo per un prestito comune a Kiev da 90 miliardi di euro in due anni. adnkronos.com
