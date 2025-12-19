Ucraina accordo Ue su prestito a Kiev da 90 miliardi

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per un prestito da 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. Per la prima volta droni di Kiev hanno colpito una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. In serata il discorso alla nazione del presidente Vladimir Putin. Servizio di Vito D’Ettorre e Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

