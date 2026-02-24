Ucraina quattro anni dopo | l’Europa alla prova

Il conflitto iniziato il 24 febbraio 2022 ha portato a un pesante impatto umanitario e a un aumento delle tensioni tra le nazioni europee. Le conseguenze si sentono nei confini dell’Europa, con migliaia di civili costretti a lasciare le proprie case e le economie locali sotto pressione. La decisione di sostenere l’Ucraina ha messo alla prova la solidarietà dei paesi europei e le loro capacità di risposta. La situazione resta critica e richiede azioni immediate.

