Ucraina Europa alla prova Meloni | no soldati italiani a Kiev

L’Ucraina si trova al centro di una sfida che coinvolge l’intera Europa, messa alla prova da tensioni e rischi crescenti. In questo contesto, le posizioni si fanno chiare: Meloni ribadisce il rifiuto di inviare soldati italiani a Kiev, mentre Mosca punta gli occhi sull’intero continente. Una situazione complessa che richiede attenzione e dialogo, mentre le scelte politiche definiscono il futuro della stabilità europea.

Anche l'Europa è nel mirino di Mosca, secondo la presidente della Commissione europea nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. In Aula la premier Meloni ha ribadito che non ci saranno soldati italiani a Kiev.

Inverno ucraino. Da Meloni pieno sostegno ma no alle truppe, no agli asset russi. E sulle armi vediamo - La premier in Parlamento ribadisce la condanna di Mosca e il sostegno a Kiev. huffingtonpost.it

Meloni oggi alla Camera: “L’Italia non manderà soldati in Ucraina. Mosca impantanata” - La premier Giorgia Meloni interviene oggi alla Camera in diretta e in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. lastampa.it

Ucraina, Europa alla prova. Meloni no soldati italiani a Kiev

