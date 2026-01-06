Ucraina vertice dei Volenterosi a Parigi | sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra

A Parigi si tiene il vertice dei “Volenterosi”, con focus sul sostegno internazionale all’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno confermato la disponibilità a offrire supporto alla futura forza multinazionale, qualora si verificasse un attacco russo. L'incontro mira a rafforzare le garanzie di sicurezza e a promuovere un impegno condiviso nel contesto del conflitto in corso, sottolineando l’importanza di una risposta coordinata e stabile nel dopoguerra.

Gli Stati Uniti sono pronti a garantire un «sostegno» alla futura forza multinazionale in Ucraina «in caso di attacco» da parte della Russia. È quanto emerge dalla bozza della dichiarazione finale della riunione dei cosiddetti “Volenterosi”, in corso oggi a Parigi, che riunisce leader europei e funzionari statunitensi impegnati nel delineare il quadro delle garanzie di sicurezza per Kiev.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ucraina, vertice dei “Volenterosi” a Parigi: sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra Leggi anche: Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo” Leggi anche: Ucraina, Meloni a Parigi con i «volenterosi». Gli Usa: garanzie di sostegno a Kiev Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi; Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk; Media: «A Parigi si punta ad accordo con truppe Usa in Ucraina nel dopoguerra, garanzie per Kiev vincolanti; Oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi. Ucraina, bozza Volenterosi: «Sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo» - Oggi a Parigi riunione dei volenterosi per l'Ucraina, presente anche la Meloni; per gli Usa ci sono Witkoff e Kushner. leggo.it

Ucraina, oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni - Gli stati europei riuniti nella coalizione dei "Volenterosi" per sostenere l'Ucraina incontrano oggi a Parigi gli emissari americani per una riunione che mira a far emergere la "convergenza" sulle gar ... ansa.it

Ucraina, vertice dei “Volenterosi” a Parigi: sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra - Nella bozza finale del vertice di Parigi l’impegno di Washington a monitorare il cessate il fuoco e sostenere una forza multinazionale ... gazzettadelsud.it

Guerra Ucraina, le notizie del 6 gennaio 2026 | A Parigi il vertice dei volenterosi, attesa Meloni x.com

Oggi Parigi ospita il vertice dei cosiddetti Paesi "volenterosi", mentre sulle città ucraine piovono come ogni giorno le bombe russe. Segui in tempo reale tutte le notizie sulla guerra in Ucraina con la maratona di Rainews.it - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.