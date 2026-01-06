Ucraina vertice dei Volenterosi a Parigi | sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra

Da feedpress.me 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parigi si tiene il vertice dei “Volenterosi”, con focus sul sostegno internazionale all’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno confermato la disponibilità a offrire supporto alla futura forza multinazionale, qualora si verificasse un attacco russo. L'incontro mira a rafforzare le garanzie di sicurezza e a promuovere un impegno condiviso nel contesto del conflitto in corso, sottolineando l’importanza di una risposta coordinata e stabile nel dopoguerra.

Gli Stati Uniti sono pronti a garantire un «sostegno» alla futura forza multinazionale in Ucraina «in caso di attacco» da parte della Russia. È quanto emerge dalla bozza della dichiarazione finale della riunione dei cosiddetti “Volenterosi”, in corso oggi a Parigi, che riunisce leader europei e funzionari statunitensi impegnati nel delineare il quadro delle garanzie di sicurezza per Kiev.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ucraina vertice dei volenterosi a parigi sostegno usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra

© Feedpress.me - Ucraina, vertice dei “Volenterosi” a Parigi: sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra

Leggi anche: Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo”

Leggi anche: Ucraina, Meloni a Parigi con i «volenterosi». Gli Usa: garanzie di sostegno a Kiev

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi; Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk; Media: «A Parigi si punta ad accordo con truppe Usa in Ucraina nel dopoguerra, garanzie per Kiev vincolanti; Oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi.

ucraina vertice volenterosi parigiUcraina, bozza Volenterosi: «Sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo» - Oggi a Parigi riunione dei volenterosi per l'Ucraina, presente anche la Meloni; per gli Usa ci sono Witkoff e Kushner. leggo.it

ucraina vertice volenterosi parigiUcraina, oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni - Gli stati europei riuniti nella coalizione dei "Volenterosi" per sostenere l'Ucraina incontrano oggi a Parigi gli emissari americani per una riunione che mira a far emergere la "convergenza" sulle gar ... ansa.it

ucraina vertice volenterosi parigiUcraina, vertice dei “Volenterosi” a Parigi: sostegno Usa in caso di attacco russo e garanzie di sicurezza nel dopoguerra - Nella bozza finale del vertice di Parigi l’impegno di Washington a monitorare il cessate il fuoco e sostenere una forza multinazionale ... gazzettadelsud.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.