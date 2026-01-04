Ucraina Meloni a Parigi con i volenterosi Gli Usa | garanzie di sostegno a Kiev

In un contesto di crescente impegno internazionale, l’Ucraina prosegue le sue attività diplomatiche per rafforzare il supporto occidentale e avanzare nel piano di pace. Meloni si reca a Parigi con rappresentanti volontari, mentre Zelensky nomina nuovi membri chiave del governo. Gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno a sostenere Kiev, confermando l’importanza di un dialogo stabile e coordinato a livello globale.

Zelensky, intanto, nomina Shmyhal nuovo ministro dell’Energia e Fedorov alla Difesa. Continuano le attività diplomatiche dell’Ucraina per allinearsi con i partner occidentali sul piano di pace. È in questa cornice che ieri sono arrivati a Kiev i consiglieri per la sicurezza di quindici Paesi, Italia inclusa, e i rappresentanti dell’Unione europea e della Nato. Nell’incontro, a cui ha partecipato anche il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov, sono stati affrontati, in tre blocchi, l’elaborazione dei documenti quadro, le questioni di sicurezza e la ripresa economica. A essere coinvolto, in videocollegamento, è stato anche l’inviato speciale americano, Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Laverita.info

