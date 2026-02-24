Ucraina Novara | Fermare le guerre e non alimentarle con mercato armi

Il conflitto nel Donbass prosegue da quattro anni, con le parti coinvolte che continuano a combattere per il controllo di un’area strategica. La causa principale risiede nella disputa territoriale tra Russia e Ucraina, alimentata anche dal commercio di armi che favorisce il prolungarsi delle ostilità. A Novara, si discute di come fermare questa spirale di violenza senza alimentare ulteriormente il mercato bellico. La questione rimane aperta e senza risposte definitive.

Roma, 24 feb. (askanews) – “Da quattro anni nel Donbass russi e ucraini si scannano per un pezzo di terra. La guerra è la guerra e ciò che produce è soltanto una cosa: morti. Feriti, distruzione, ma specialmente tanti morti. E chi muore non torna più. Si parla di 2 milioni di morti in 4 anni. Il conteggio lo lasciamo ai becchini, quello che mi interessa ripetere per l’ennesima volta è che la guerra non è il metodo giusto per risolvere le contese, ma piuttosto un atto aberrante che la storia avrebbe dovuto definitivamente condannare dopo le due guerre mondiali del Novecento ma che le dittature e gli autoritarismi di varia natura continuano imperterrite a riproporre, costringendo giovani e non più giovani a morire sotto le bombe, sotto le armi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Heraskevych squalificato alle Olimpiadi, Zelensky: “Il Cio dovrebbe contribuire a fermare le guerre non fare il gioco degli aggressori”L’atleta ucraino Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi, scatenando la reazione del presidente Zelensky.

