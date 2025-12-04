Ucraina gli Usa sospendono le sanzioni contro la multinazionale russa Lukoil | Putin | Mosca avrà il Donbass con i negoziati o con le armi

Oggi incontro tra Witkoff e il capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov. Berlino: "Mosca non è interessata alla fine della guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, gli Usa sospendono le sanzioni contro la multinazionale russa Lukoil | Putin: "Mosca avrà il Donbass, con i negoziati o con le armi"

Meloni: "Entro fine anno nuovi aiuti per l'Ucraina. Cavo Dragone? Bisogna misurare le parole. Stava parlando di cybersicurezza, ma bisogna essere attenti a ciò che si pronuncia" - facebook.com Vai su Facebook

La società civile per il #DisarmoUmanitario contro la sospensione illegittima dell'Ucraina del Trattato contro le #mine antipersona: importante che i principi umanitari vengano rispettati anche e soprattutto in guerra @RetePaceDisarmo con @ForumArmsTrade Vai su X

Gli Usa sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil - da consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a opera ... Da ansa.it

Ucraina, la fine del programma U4U: gli Usa non rinnovano i contratti ai rifugiati fuggiti dall'invasione russa. La lettera a Trump - Decine di migliaia di ucraini riparati negli Stati Uniti grazie al programma Uniting for Ukraine (U4U) stanno per ritrovarsi senza lavoro a causa di un problema burocratico interno, ... Secondo ilmessaggero.it

Ucraina, Nato pronta al no deal: 'Avanti con armi e sanzioni' - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha fatto del suo meglio per non commentare le ultime novità sul processo di pace dopo la missione della delegazione Usa a Mosca: "Sarebbe controproducente" ... Lo riporta ansa.it

Guerra in Ucraina, scontro sui territori e sulla Nato: i nodi che hanno bloccato il negoziato - Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore ... Scrive ilgazzettino.it

Ucraina, sanzioni Usa a greggio russo. Trump smentisce Wsj su missili lungo raggio a Kiev - "Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Da tg24.sky.it

Guerra Ucraina, le notizie. Usa, sfida a Mosca: sanzioni alle big del petrolio. Trump: «Cancellato vertice con Putin, lo faremo» - «L'unico modo in cui un Tomahawk può essere sparato è se lo spariamo noi e non intendiamo ... leggo.it scrive