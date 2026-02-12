Heraskevych squalificato alle Olimpiadi Zelensky | Il Cio dovrebbe contribuire a fermare le guerre non fare il gioco degli aggressori

L’atleta ucraino Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi, scatenando la reazione del presidente Zelensky. In un messaggio diretto, Zelensky ha criticato il Cio, dicendo che dovrebbe usare il suo ruolo per contribuire a fermare le guerre, invece di rispettare le pressioni degli aggressori. Per il presidente ucraino, lo sport non deve essere sinonimo di amnesia, ma uno strumento per promuovere la pace.

La decisione del Cio di non riconoscere la protesta dell’atleta ucraino Heraskevych ha fatto esplodere il caso alle Olimpiadi.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il velocista ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato per aver indossato un casco con un messaggio sui morti ucraini.

