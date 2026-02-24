Ucraina | La Russa ' resistenza Kiev miracolo sconfitta Russia non vanificarla pace sia giusta'

La resistenza di Kiev durante gli ultimi quattro anni deriva dall’impegno della popolazione contro l’occupazione russa, che ha sorprendentemente resistito nonostante le aspettative di una rapida vittoria. Le forze ucraine hanno mantenuto il controllo di parti strategiche, anche grazie all’aiuto internazionale. Questo lungo conflitto ha portato a numerosi sacrifici e a un prolungamento inatteso delle ostilità. La situazione attuale rimane complessa e ancora molto fragile.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quattro anni di guerra rappresentano un tempo "infinito e soprattutto un tempo che non era previsto da parte dell'aggressore. Questo non va mai dimenticato. La prospettiva che si era data Putin, che si era data la Russia, era quella di una guerra lampo. È vero che le blitzkrieg non sembra funzionino, anzi quasi mai, ma il fatto che per quattro anni l'Ucraina sia riuscita, con l'aiuto per carità del mondo occidentale, a resistere è quasi un miracolo ed è quindi una sconfitta per la Russia, non bisogna vanificarla". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, l’allarme di Kiev: “Russia ha un piano per sabotare la pace”L’Ucraina ha segnalato un possibile piano da parte della Russia volto a sabotare i negoziati di pace, secondo una nota del Servizio di Intelligence Estera (Fisu).

Ucraina, vertici Ue a Kiev nel quarto anniversario della guerra: “Pace giusta e duratura”Il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina si celebra con i leader dell’UE a Kiev, a causa dell’intensificarsi delle tensioni e delle sofferenze della popolazione locale.

