La mamma che protesta per la bambina disabile alla festa di Carnevale | È un pericolo per mio figlio

Una festa di Carnevale in piazza a Ischia è sfociata in una serie di tensioni tra i cittadini. A causa di una donna che avrebbe maltrattato una bambina affetto da disabilità cognitiva, che ha anche un’epilessia e un ritardo grave. Lei non parla ma quando è felice alza la voce, ride, accarezza chi le sta vicino. Romina, la madre, ha raccontato al Mattino che la figlia è stata allontanata durante la festa a causa delle parole pronunciate da una donna presente. Giorgia si sarebbe avvicinata ad altri bambini presenti. Muovendosi tra loro in modo spontaneo, come riferito dalla madre. Non accompagnato da gesti aggressivi o invasivi.🔗 Leggi su Open.online

Scuola al freddo, la protesta di una madre: “Mio figlio disabile costretto a restare a casa”Una madre denuncia le condizioni della scuola frequentata da suo figlio disabile, che si trova costretto a restare a casa a causa delle aule troppo fredde e dei termosifoni guasti.

«La mia bambina disabile aspetta la nuova carrozzina da 7 mesi», l?odissea di mamma Filomena: questa le provoca dolorose piagheFilomena aspetta da sette mesi una nuova carrozzina per sua figlia disabile, e questa attesa le sta provocando piaghe dolorose.

