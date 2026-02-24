Il conflitto ha portato a un aumento delle difficoltà quotidiane per gli abitanti di Kiev, a causa delle continue tensioni e delle tensioni militari. Le persone raccontano come la paura e l’incertezza influenzano le loro vite, mentre cercano di mantenere una certa normalità. Le scuole e i negozi affrontano sfide logistiche per adattarsi alla situazione. La città si prepara a affrontare ulteriori sfide, mentre il tempo passa senza una soluzione definitiva.

Cosa sta accadendo a Kiev e il clima che vivono le persone nella capitale Ucraina, oggi, a quattro anni esatti dal giorno in cui Putin decideva di invadere il paese. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, in migliaia sfilano a Parigi a 4 anni dall'invasione russaUn migliaio di persone hanno manifestato a Parigi per ricordare i quattro anni dall'invasione russa in Ucraina.

A Udine associazioni e partiti in piazza a quattro anni dall’invasione russa dell'UcrainaA Udine, un corteo di oltre cento persone ha marciato in piazza XX Settembre per commemorare i quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina.

Ucraina, 4 anni dall'invasione russa. La guerra nella voce degli ucraini

Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflittoEsperti e leader occidentali e ucraini, ma anche le persone comuni, concordano sul fatto che il 2025 sia stato l'anno più buio della guerra, per Kiev. E non solo per le milioni di persone rimaste senz ... tg24.sky.it

Ucraina a 4 anni dall'inizio della guerra tra corruzione e resistenza: Nessuno crede più alla paceL'Ucraina è giunta al quarto anno di guerra a seguito dell'invasione da parte della Russia. Un tempo lunghissimo che ha logorato la popolazione civile e gli sfollati interni che hanno dovuto lasciare ... msn.com

La popolazione ucraina si è dimezzata in 30 anni. Con il conflitto che non finisce è a rischio la tenuta demografica. Così il destino dei bambini affidati ai servizi sociali diventa specchio di speranze e timori. Il reportage di Davide Maria De Luca https://www.edito - facebook.com facebook

#Ucraina: quattro anni di guerra. La popolazione civile è la prima vittima. Migliaia di persone sono rimaste uccise. Milioni costrette ad abbandonare le loro case, senza alcuna prospettiva per il futuro. Mediterranea è dal 2022 a fianco dei profughi. Katarina è u x.com