Il conflitto in Ucraina si aggrava a causa delle tensioni tra le parti coinvolte. La Santa Sede intensifica gli sforzi per promuovere la pace e offrire aiuti pratici alla popolazione colpita. I rappresentanti vaticani visitano zone devastate e incontrano leader locali per favorire il dialogo. Questo impegno si traduce in azioni concrete sul campo, come la distribuzione di beni di prima necessità. La Chiesa continua a lavorare per alleviare le sofferenze dei civili.

Incessante l’impegno della Santa Sede per la risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina e il sostegno umanitario alla popolazione, dal pontificato di Francesco a quello di Papa Leone XIV. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Santo Sepolcro: tra investimenti, diplomazia vaticana e l’affitto a Bill Gates a Roma.Il Santo Sepolcro a Roma ha attirato l’attenzione dopo che è stato annunciato l’accordo tra il Vaticano e Bill Gates per l’affitto di uno spazio all’interno del complesso, un’operazione che punta a finanziare i restauri della chiesa.

Quattro anni di guerra in Ucraina e nessuna pace in vista: Kiev resiste, Mosca bombarda ma la diplomazia è congelataLa guerra in Ucraina è iniziata quattro anni fa, quando la Russia ha avviato un’operazione militare che ha portato a una vasta invasione.

Ucraina, la diplomazia vaticana tra appelli di pace e lavoro umanitario

