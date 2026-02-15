Santo Sepolcro | tra investimenti diplomazia vaticana e l’affitto a Bill Gates a Roma
Il Santo Sepolcro a Roma ha attirato l’attenzione dopo che è stato annunciato l’accordo tra il Vaticano e Bill Gates per l’affitto di uno spazio all’interno del complesso, un’operazione che punta a finanziare i restauri della chiesa. La decisione ha suscitato polemiche tra i fedeli e gli esperti di diplomazia, che vedono in questa mossa un esempio di come il potere economico internazionale si intrecci con i luoghi sacri di Gerusalemme. Nel frattempo, il Vaticano ha avviato nuovi investimenti per tutelare e valorizzare il patrimonio storico del Santo Sepolcro, cercando di mantenere un delicato equilibrio
Il Santo Sepolcro tra Roma e Gerusalemme: Quando la Tradizione Cavalleresca Incontra il Soft Power Vaticano. Nel cuore di Roma, tra le antiche pietre di Palazzo della Rovere, opera un’istituzione secolare che intreccia cerimonie, affari immobiliari e flussi finanziari diretti alla Terra Santa: l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Un organismo che, pur mantenendo un’immagine di devozione religiosa e continuità storica, si è evoluto in un attore chiave della diplomazia vaticana, capace di tessere relazioni con figure di spicco del mondo economico globale. Palazzo della Rovere, edificio storico risalente al XV secolo, è diventato un simbolo di questa trasformazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
