RESTO al Teatro Carcano | l’arte dà voce all’emergenza invisibile delle mine in Ucraina

Il teatro Carcano ospita “Resto”, uno spettacolo che prende forma per sensibilizzare sull’emergenza invisibile delle mine in Ucraina. La rappresentazione nasce dalla volontà di portare all’attenzione la sofferenza di chi vive ogni giorno con il rischio di esplosioni silenziose. Attraverso scene intense e immagini forti, si cerca di mostrare una realtà spesso ignorata. La pièce mette in luce le storie di chi affronta questa minaccia nascosta.

Milioni di persone vivono una guerra che non sempre fa rumore. Non è solo quella delle bombe, delle sirene e delle città distrutte: è anche quella che resta sotto la superficie, nascosta nei campi, lungo le strade, nei cortili delle case. In Ucraina, dopo quattro anni di conflitto, la minaccia delle mine antiuomo e degli ordigni inesplosi continua a condizionare ogni gesto quotidiano, impedendo il ritorno alla normalità e colpendo soprattutto civili e categorie vulnerabili. Per raccontare questa emergenza “invisibile” e trasformarla in consapevolezza collettiva, Fondazione CESVI porta a Milano “RESTO”, un’installazione esperienziale ospitata nel foyer superiore del Teatro Carcano dal 24 febbraio al 1° marzo 2026, in dialogo ideale con lo spettacolo “Lisistrata” interpretato da Lella Costa e diretto da Serena Sinigaglia (musiche di Filippo Del Corno). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guerra in Ucraina e pericolo delle mine anti-uomo: al Carcano esperienza immersiva con doppia installazioneUn’esposizione immersiva evidenzia il pericolo delle mine anti-uomo in Ucraina, causato dalla presenza di oltre 137mila chilometri quadrati di territori minati.

Ucraina, i soldati nordcoreani al fronte per togliere le mine: decine di mortiNel conflitto in Ucraina, la Corea del Nord ha inviato truppe specializzate nello sminamento, come ammesso ufficialmente da Kim Jong-un.

