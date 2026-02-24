Ucraina | Fontana ' mettere fine all' inutile strage'

Il ministro Fontana chiede di fermare la guerra in Ucraina, evidenziando le sofferenze di chi ha perso amici e case. La causa di questa richiesta deriva dalla lunga escalation di conflitti e violenze che hanno devastato le città e lasciato molte persone senza speranza. Con un appello diretto, invita a cercare soluzioni immediate per mettere fine a questa inutile strage e proteggere i civili coinvolti. La situazione resta drammatica nelle zone più colpite, dove le tensioni non si placano.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “A quattro anni dall'attacco russo all'Ucraina, il mio pensiero va alle vittime, ai feriti, alle famiglie che continuano a vivere nel dolore e nell'incertezza. Il protrarsi del conflitto impone una riflessione seria e responsabile. È necessario che la comunità internazionale rinnovi ogni sforzo per mettere fine all''inutile strage' della guerra, mutuando la celebre espressione di Papa Benedetto XV, favorendo un percorso di pace, a partire dall'impegno a siglare una tregua e a un cessate il fuoco. Un percorso fondato sul dialogo, sul rispetto del diritto internazionale e sulla tutela della dignità delle persone". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump riceve Zelensky in Florida, l'incontro sul piano di pace per mettere fine alla guerra tra Ucraina e RussiaDonald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida, per discutere del piano di pace per la guerra tra Ucraina e Russia.

Ucraina, drone russo colpisce bus di minatori, strage di operai a fine turno, Zelensky: “Crimine eloquente”Una notte di sangue in Ucraina.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Olimpiadi: short track, Italia bronzo nella staffetta maschile. Niente podio per Arianna Fontana; Short track, la staffetta donne vince l'argento nei 3000: Arianna Fontana da record; Short track 1500: Fontana e Sighel fuori dal podio; Sighel travolto e subito fuori nei 1500 m! Cosa è successo e i perché della scelta.

Ucraina: Maraio, ‘soluzione militare da sola non porta alla pace’Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A quattro anni dall’inizio dell’invasione e della guerra, il sostegno a Kiev non è in discussione. Ma proprio questo anniversario dimostra con chiarezza che qualcosa non h ... ilsannioquotidiano.it

Ucraina, conclusi i negoziati a Ginevra: Difficili, ma ci sono progressi. Mosca vuole che la Nato si impegni a non espandersi a EstIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene di stare lavorando con la delegazione ucraina per avvicinare una vera pace. La priorità sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, afferma, come ... ilfattoquotidiano.it

A quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, a L’Aquila prosegue l’impegno di sensibilizzazione: Fontana Luminosa giallo e blu e una manifestazione in cui il silenzio sarà il protagonista, per ricordare le vittime. - facebook.com facebook

Ucraina. “L’ultimo anno il più letale: solo quattro giorni senza raid” L’ha detto la portavoce dell’Unhcr @martaserafini, @Corriere x.com