Trump riceve Zelensky in Florida l' incontro sul piano di pace per mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia

Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida, per discutere del piano di pace per la guerra tra Ucraina e Russia. Trump ha sottolineato come il negoziato sia complesso e che non siano state stabilite scadenze precise. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte nel conflitto, segnando un passo importante nel percorso verso una possibile soluzione.

Quello tra Russia e Ucraina è un negoziato "molto complesso" e "non ho una deadline". Lo ha detto Donald Trump prima dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago in Florida. "Penso - ha aggiunto il presidente Usa - che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump riceve Zelensky in Florida, l'incontro sul piano di pace per mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia Leggi anche: Ucraina, domenica incontro Trump-Zelensky in Florida: “Piano per la pace pronto, discuteremo di territori” Leggi anche: Ucraina, Zelensky sul piano di pace: “Sarà presentato alla Russia tra pochi giorni” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Trump e Zelensky a Mar-a-Lago: la pace “possibile” e i nodi veri; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani; Telefonata Zelensky-Ue: pieno sostegno. Putin: “Se Kiev non termina la guerra useremo la forza”. Il presidente ucraino Zelensky in Florida per incontrare Trump. La diretta video - Dopo l'incontroper trattare sui punti dell'accordo per la fine della guerra con la Russia, telefoneranno ai leader europei ... msn.com

Trump-Zelensky, oggi l'incontro. Presidente Usa parla con Putin: «Ottimo colloquio» - Donald Trump e Volodymyr Zelensky, oggi va in scena l'incontro che può segnare una svolta decisiva nella guerra tra Ucraina e Russia. ilroma.net

Zelensky incontra Trump a Mar-a-Lago - Al centro del colloquio c'è la versione aggiornata del piano in 20 punti per far finire la guerra in Ucraina. ilfoglio.it

Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io” x.com

Putin riceve a Mosca il ministro degli Esteri siriano per la cooperazione in materia di armamenti. Al-Sharaa vuole essere visto come un moderato, ma al contempo Trump vuole essere protagonista del dopo Assad (in esilio russo). Un puzzle ad incastri che non facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.