Ucraina drone russo colpisce bus di minatori strage di operai a fine turno Zelensky | Crimine eloquente
Una notte di sangue in Ucraina. Un drone russo ha colpito un bus di minatori alla fine del turno, provocando la morte di almeno 12 operai. Zelensky parla di “crimine eloquente” e accusa Mosca di aver alimentato l’escalation. La tragedia ha scosso la regione e sollevato nuove tensioni tra i due Paesi.
"Un crimine eloquente che dimostra ancora una volta che la Russia ha la responsabilità dell'escalation” ha dichiarato il Presidente ucraino dopo la morte di almeno 12 minatori nell'attacco di droni russi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ucraina, drone russo colpisce un bus: “15 minatori uccisi”. Zelensky: “Nuovi colloqui il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi”
Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, in Ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone altre sette.
Ucraina, maxi raid terrorizza il Paese: un drone russo colpisce un autobus e uccide 15 minatori
Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo 15 minatori e ferendone almeno sette.
Ucraina, drone russo colpisce un bus: 15 minatori uccisi. Zelensky: Nuovi colloqui il 4 e 5 febbraio ad Abu DhabiUn attacco russo a Pavlograd uccide 15 minatori. Zelensky annuncia nuovi colloqui di pace ad Abu Dhabi il 4-5 febbraio ... ilfattoquotidiano.it
Guerra Ucraina, drone russo colpisce bus nel Dnipropetrovsk: 15 minatori morti e 7 feritiUn drone russo ha colpito un autobus aziendale nella regione di Dnipropetrovsk: 15 minatori che viaggiavano a bordo del mezzo sono morti e altre 7 persone sono rimaste ferite. ilmessaggero.it
Ucraina, Medvedev: "Vittoria della Russia importante per prevenire nuovi conflitti" Un drone di Kiev attacca la regione di Belgorod: morti due civili - facebook.com facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news. Drone russo su un autobus nel Dnipropetrovsk: 15 minatori morti x.com
