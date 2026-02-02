Ucraina drone russo colpisce bus di minatori strage di operai a fine turno Zelensky | Crimine eloquente

Una notte di sangue in Ucraina. Un drone russo ha colpito un bus di minatori alla fine del turno, provocando la morte di almeno 12 operai. Zelensky parla di “crimine eloquente” e accusa Mosca di aver alimentato l’escalation. La tragedia ha scosso la regione e sollevato nuove tensioni tra i due Paesi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.