Ucraina devastata e Russia stanca ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana | cosa succederà

L’invasione russa in Ucraina ha causato devastazioni e stanchezza tra le forze coinvolte. Dopo quattro anni di conflitto, i combattimenti continuano senza segnali di un accordo di pace imminente. Le città colpite mostrano ancora danni evidenti, mentre le truppe si preparano a nuove offensive. La situazione rimane tesa e nessuna delle parti sembra pronta a smorzare le ostilità. La guerra prosegue senza una fine visibile all’orizzonte.

La guerra in Ucraina compie quattro anni ed entra nel quinto senza una pace plausibile all’orizzonte. Nonostante i numerosi piani ascritti all’occorrenza a Donald Trump, alla Cina o alla fantomatica Coalizione dei Volenterosi, la cessazione permanente delle ostilità non è mai stata vicina a realizzarsi. Una guerra per procura tra potenze sulla pelle di un Paese invaso e ridotto a un cumulo di macerie. Senza reale possibilità di decidere del proprio futuro, schiacciata tra la volontà statunitense di concentrarsi su Americhe e Indopacifico e la determinazione imperiale russa. Con Kiev e l’Europa, rispettivamente aspirante satellite e provincia degli Usa, a origliare fuori dalla stanza dei veri negoziati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Russia-Ucraina, pace vicina? Ecco cosa succederà dopo i negoziati a Berlino (e cosa può andare storto)Dopo quasi otto ore di negoziati intensi a Berlino tra Ucraina, Russia e l'inviato speciale americano, si prospetta un possibile accordo di pace.

Ucraina, attacco su Odessa. Trilaterale positivo ma la pace è ancora lontanaLa recente escalation a Odessa evidenzia le tensioni persistenti in Ucraina.

Ucraina: La Verità sugli Accordi di Pace e Guerra Nucleare #shorts

Temi più discussi: Ucraina: l’Ungheria blocca il ventesimo pacchetto di sanzioni UE prima dell’anniversario dell’invasione; Ucraina, l’esarca di Donetsk: resta forte la speranza di vincere sul male; La Ginnastica Fabriano va in Russia. Le atlete ucraine disertano il podio; Gli Stati Uniti hanno consigliato agli agenti anti-corruzione ucraini di arrestare gli alleati di Zelenskyj.

